Rogerinho rescinde com Madureira e retorna ao ABC

Em contato com a reportagem dovia internet, ele garantiu que fatores como família e a torcida do ABC "pesaram" em sua decisão de retornar ao alvinegro. "Vou ganhando menos, mas esses dois pontos foram muito importantes para meu retorno", declarou.Inclusive, Rogerinho disse que abriu mão do salário deste mês no clube carioca. A saída dele do Madureira foi definida após uma conversa com o presidente do ABC, Judas Tadeu, nesta segunda-feira (23). A chegada do novo reforço alvinegro está prevista para a terça-feira (24).Há informações, inclusive, que a passagem do jogador já foi remetida para que ele embarque ainda nesta segunda-feira (23) e chegue a Natal na madrugada de terça-feira (24). Na quarta-feira (25), ele vai resolver trâmites contratuais no ABC. Já sua reapresentação será na quinta-feira (26) junto com os demais jogadores que vão atuar na rodada de quarta-feira.*Matéria atualizada às 17h42 para atualização de informações.