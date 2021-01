Ely Thadeu segue vetado pelo Baraúnas para jogo contra o ASSU Além do meiocampista, o lateral direito Adriano segue no Departamento Médido do "Leão do Oeste".

A situação do meiocampista Ely Thadeu preocupa o pessoal do Baraínas - que não deve contar com o atleta para a partida deste domingo, contra o ASSU. Apesar dele ter voltado a participar dos treinos do "Leão do Oeste" nos últimos dias, tudo que não se quer agora é repetir os erros de tentativas anteriores de volta aos gramados; por enquanto, ele - que será reavaliado hoje - segue vetado pelo Departamento Médico.



Só para lembrar: desde o amistoso contra o Santa Cruz, ainda na prẽ-temporada, Ely sente dores na parte posterior da coxa direita. Desde então, ele tem andado às voltas com o Deopartamento Médico, e fez duas tentativas - sem grande sucesso - de voltar aos gramados, tanto que ficou fora de boa parte do primeiro turno do Campeoanto Estadual, e ainda não jogou no segundo turno.



Além de Ely, outro atleta que está recolhido ao Departamento Médico é o lateral direito Adriano, que se recupera de uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda desde o último jogo contra o Santa Cruz - tanto, que ficou de fora doúltimo jogo do Baraúans, contra o Amẽrica. Adriano deve também se reavaliado hoje.