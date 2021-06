CAE discute hoje soluções para crise nas prefeituras

Elpídio Júnior Presidente da Femurn confirma presença na audiência da CAE, no Senado.

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Benes Leocádio confirmou presença.A situação das prefeituras se agravou com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados que aqueceu as vendas no mercado de veículos, mas provocou escassez nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios que retêm parte do que é arrecadado com o IPI.Em declarações recentes na imprensa nacional, o presidente Luís Inácio Lula da Silva pediu aos prefeitos para "fazerem sacrifícios", no uso dos recursos enviados às administrações municipais.A audiência da CAE será transmitida, ao vivo, pela TV Senado.