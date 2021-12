Apodi tem quase 13 mil pessoas atingidas pelas chuvas

A Defesa Civil do município de Apodi informou na manhã desta terça-feira (5), que as regiões do Vale e da Chapada contabilizam 12.741 pessoas atingidas pelas chuvas. Número que deve ser bem maior, já que os dados são de 28 de abril.O chefe da Defesa Civil, Marcílio Reginaldo, esclareceu que mesmo com essa quantidade de pessoas atingidas (engloba qualquer perda em razão das chuvas) nenhuma está desabrigada.“ Desde que começaram as enchentes estamos orientando as pessoas a saírem de casa”, disse o chefe da Defesa Civil. São apenas 72 desalojados (precisaram sair de suas casas) e cinco deslocados de uma região para outra.Antes das cheias o município havia recebido 1.500 cestas básicas do Governo do Estado. “Fizemos uma nova solicitação para receber as cestas que chagaram da Defesa Civil Nacional”, apontou.Devido ao contato direto com a água, muitos casos de doenças respiratórias estão aparecendo em Apodi. No início das chuvas, foram diagnosticados três crianças com pneumonia. A Defesa Civil pediu colaboração da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) para ajudar nessas situações.Por enquanto, a lâmina da Barragem de Santa Cruz, permanece em 37 cm, volume considerado positivo. Segundo Marcílio Reginaldo, em comparação aos números de pessoas atingidas e do nível da sangria, esse ano a situação está bem melhor.As comunidades rurais do Apodi estão sendo as mais prejudicadas. As estradas carroçáveis estão intransitáveis. “ Estou com um trator, há dias, puxando os carros”, salientou Marcílio Reginaldo. Os mais prejudicados são os estudantes. Eles não tem como se deslocar até as escolas e estão perdendo aula frequentemente. Ao todo são 380 km de estradas destruídas no município.