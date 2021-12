Adversário do América ainda não contratou ninguém para a Série B O Atlético Goianiense perdeu o campeonato para o Goiás, e só essa semana o técnico PC Gusmão vai definir quem pode vir.

A menos de uma semana de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, adversário do América, na estreia da Série B, acaba sendo a única equipe a não contratar nenhum reforço.



O técnico PC Gusmão deve se reunir nos próximos dias com a diretoria para decidir a contatação de jogadores. O certo é que a perda do Estadual deve ter abalado um pouco os planos, e agora a comissão deve correr.



A base do Estadual, pelo menos, foi mantida. O time atleticano conta um elenco forte que, na visão da comissão técnica, pode brigar por vaga na primeira divisão do Brasileiro. Mesmo assim, durante a campanha, reforços devem chegar ao clube.



O Atlético-GO estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no sábado à noite, às 21 horas, contra o América-RN, em Natal.