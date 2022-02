Funcionários da prefeitura participam de concurso fotográfico

Professores, técnicos e funcionários da Secretaria de Educação do Município do Natal são o público alvo do Concurso Fotográfico “Este é o meu lugar”.As inscrições estão abertas até 1º de junho e devem ser entregues pessoalmente à professora Elizete Vasconcelos Arantes no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves na sala de Multimeios/TV Escola, das 8h às 12h e das 14h às 17h.Para entrar em contato com a professora Elizete Vasconcelos o telefone é (84) 3232 3392 na Av. Coronel Estavam, nº 3705 Bairro de Nossa Senhora de Nazaré - Natal/RN Cep: 59.060 – 200.As fotografias devem retratar os aspectos culturais do Rio Grande do Norte. Não importa o tipo de câmera, podem ser utilizadas máquinas profissionais, amadoras, digitais ou analógicas, ou até mesmo as descartáveis e de celulares.Os concorrentes poderão inscrever até quatro fotos com 20x30 cm em papel fotográfico fosco. Cada fotografia deve ser colocada num “paspateur” feito com cartolina guache preto e colocada a etiqueta de identificação, cujo modelo está no edital , atrás com os dados técnicos.Os cinco primeiros colocados serão premiados e as fotografias selecionadas irão compor o acervo visual do NTE Natal - Sala de Multimeios TV Escola, podendo ser exposta ao público em outras ocasiões.A critério da Comissão Julgadora, também serão atribuídas cinco menções honrosas; e as fotografias que fizerem jus a menção também farão parte do acervo.A cerimônia de entrega dos prêmios e certificados será dia 19 de junho no auditório Paulo Freire a partir das 8h, durante a 3ª mostra de vídeos do NTE.