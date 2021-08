Presidente do ASSU se reúne com jogadores para tratar da premiação Dailson Machado vai conversar com atletas na terça-feira (21), em Assu. Além disso, ele revelou que há jogadores com propostas para deixar o clube.

À frente da presidência de um dos finalistas do campeonato Estadual, o presidente do ASSU, Dailson Machado, vai conversar com os jogadores na terça-feira (21) acerca da premiação a ser paga em caso de conquista do título nos jogos contra o ASSU.



Por telefone, Dailson Machado informou que está em Natal, mas vai retornar a Assu com objetivo de ter uma reunião com os atletas não só para tratar da questão da premiação.



Com relação a propostas de outros clubes por jogadores do ASSU, o dirigente afirmou que existem clubes interessados em atletas do Camaleão do Vale, mas preferiu não revelar quais os jogadores assediados. "Posso falar que tem clubes aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará", informou.



Segundo ele, mesmo com a especulação em torno do assédio de outros clubes, os atletas do ASSU “estão concentrados na decisão do Estadual”. “O pensamento está todo nos jogos contra o Potyguar de Currais Novos”, destacou.