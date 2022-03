Figueirense trabalha pesado para confronto contra o ABC

Figueirense FC O Figueirense tem aprimorado as chamadas bolas aéreas.

O desfalque do treino foi o zagueiro Dieyson, que sentiu a perna direita e foi poupado. Falando em desfalques, há um movimento razoável no Departamento Médico - o atacante Douglas, o volante Carlinhos e o zagueiro Régis estão de "molho"; ultimamente foram liberados o zagueiro Bruno Perrone (que iniciou as atividades com bola), os meiocampistas Pedrinho e Fernandes, mais o atacante Júlio César (estes últimos estão realizando trenos físicos).Hoje à tarde a equipe faz o último treino no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis; em seguida, o grupo segue para Natal.