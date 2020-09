Polícia Federal deve investigar denúncia de Jarbas Vasconcelos

Jane de Araújo / Agência Senado Diretor da PF conversa com presidente do Senado sobre denúncias de espionagem do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE).

O presidente do Senado, José Sarney, recebeu, no final da manhã desta segunda-feira (9), o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, com quem conversou sobre a iniciativa de pedir ao ministro da Justiça, Tarso Genro, a apuração de denúncia de espionagem de que estaria sendo vítima o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). À saída da audiência, Luiz Fernando disse que foi uma visita de cortesia, mas que esse assunto foi tratado.



“O presidente Sarney afirmou que mandará, via ministro da Justiça, que é o canal institucional, uma comunicação nesse sentido. E o ministro provavelmente despachará para a Polícia Federal e, em despachando, vamos analisar se realmente for da nossa atribuição. Em sendo, se instaura inquérito. É da normalidade de qualquer notícia-crime que chegue à Polícia Federal”.



De acordo com matéria publicada pela revista Veja, Jarbas Vasconcelos disse que integrantes do PMDB teriam contratado uma empresa de investigação para grampear seus telefones e vigiar seus passos e os de seus familiares.



Conforme a revista, a espionagem teria o objetivo de criar constrangimento para o senador e desqualificar as denúncias por ele feitas em entrevista concedida à mesma publicação, quando disse que boa parte do PMDB "quer mesmo é corrupção".



Na entrevista concedida à saída do gabinete de Sarney, o diretor-geral da Polícia Federal foi indagado sobre a matéria de capa da última edição de Veja a respeito de investigações ilegais que teriam sido realizadas pelo delegado Protógenes Queiroz. Sua resposta:



“Nenhum mérito de nenhuma investigação tem o condão de legitimar o desvio de conduta. A gente está em apuração. Houve uma matéria jornalística, mas para nós é matéria de investigação ainda não concluída. Nos próximos dias, haverá um relatório conclusivo por parte da Polícia Federal. É nessa linha que estamos falando desde o início do evento”, finalizou.



Fonte: Agência Senado