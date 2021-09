Reforma administrativa será votada em primeira discussão sem emendas

Vlademir Alexandre CMN vota reforma administrativa nesta quarta-feira (22).

Ainda de acordo com o líder de Micarla de Sousa, as emendas apresentadas serão analisadas entre os vereadores e o secretário de Administração de Natal, Roberto Lima na próxima segunda-feira (27), antes de a proposta ir a plenário na terça-feira (28). No encontro, o secretário analisará quais emendas serão autorizadas pelo Executivo e poderão ser encartadas de forma consensual à reforma.Na última quinta-feira (16), quando a proposta deveria ter sido votada em primeira discussão, a sessão foi suspensa devido ao falecimento da mãe da vereadora Mary Regina (PDT). Na sessão, inclusive, os vereadores entraram em acordo e apresentaram uma emenda consensual que suprime o artigo que criaria a companhia de águas de Natal.