Briga de torcida danifica ônibus da Via Sul

A saída das torcidas de ABC e América na noite desta quinta-feira (2), após o clássico, deixou um saldo negativo com a depredação de um ônibus da empresa Via Sul, que faz a linha para o conjunto Pirangi, na zona Sul de Natal.



"O fato em si já virou rotina, principalmente, em dias de clássico", comenta Norberto Faria, diretor da empresa Via Sul.



Segundo ele, além do prejuízo de nove vidros de janelas quebrados, a empresa ainda terá que fazer remanejamentos para não prejudicar a linha do conjunto Pirangi pela ausência de um veículo.



"Esse vidros não são encontrados no mercado de Natal. São fornecidos pela empresa Marco Pólo. Ponha aí uns cinco dias para a chegada dos vidros e recolocação no veículo. Tudo isso vai somando em prejuízo", lamenta Norberto Faria.



O clima de paz entre as torcidas, segundo Norberto Faria, que é desportista, deve prevalecer. "A ação continuada de vandalismo vai tirando o torcedor dos estádios, pois eles observam que correm risco ao ir e vir dos estádios. É preciso cooperação dos torcedores e vigilância do sistema de segurança do Estado", disse.