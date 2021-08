BNDES lança edital de cinema de 2009 com recursos ampliados

Começam hoje (20) e ficam abertas até 8 de junho as inscrições para o Edital BNDES de Cinema 2009.A novidade deste ano é que o banco ampliou seu apoio ao setor, de R$ 12 milhões para R$ 14 milhões, com R$ 2 milhões destinados exclusivamente para documentários.A íntegra do edital estará disponível para os concorrentes a partir da próxima segunda-feira, quando o banco começa a receber as propostas no endereço www.bndes.gov.br A previsão é de que o banco divulgue os resultados até 30 de setembro.Os recursos são destinados a projetos de produção e finalização de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras, sendo até 15 de longa-metragem, nos gêneros ficção e animação (R$ 12 milhões), e até 10 documentários (R$ 2 milhões).Os projetos deverão ser executados por empresas brasileiras de produção audiovisual independentes.As propostas relativas aos documentários concorrerão entre si e terão critérios de avaliação diferentes daqueles adotados para os projetos dos gêneros de Ficção e Animação. Serão levados em conta qualidade e premiações do argumento e roteiro.A partir da experiência dos editais anteriores concluiu-se que os critérios de avaliação do gênero Documentário devem diferir dos de filmes de Ficção e Animação, que têm mais apelo comercial.Os documentários apresentam grande potencial educativo e de preservação da cultura e da identidade nacionais, o que levou o Brasil a ser reconhecido nesse gênero.A produção brasileira de documentários é representativa. Só em 2008, dos 34 levados às telas dos cinemas nacionais, 23 foram produzidos no país. Os R$ 2 milhões destinados a documentários poderão apoiar até 10 projetos de produção e finalização desse gênero, sendo que os limites de apoio serão de R$ 500 mil (produção) e R$ 250 mil (finalização).Aos projetos de filmes de Ficção e Animação serão destinados até R$ 1,5 milhão, na categoria produção, e até R$ 750 mil, na categoria finalização.Outro objetivo do BNDES é estimular o segmento de Animação, considerado de importante potencial de crescimento no país.Podem concorrer apenas projetos já aprovados pela Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e que já tenham registro ou protocolo de registro de emissão e distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no caso dos gêneros ficção e animação.Não serão aceitas inscrições de projetos já apoiados em editais anteriores do Sistema BNDES ou de produtoras e diretores que estejam em situação de inadimplência com o Banco.O processo de seleção dos projetos dos gêneros Ficção e Animação considera, prioritariamente, os seguintes aspectos: roteiro, currículo da produtora, do diretor e dos demais profissionais envolvidos na produção do filme; adequação do orçamento; relatório de captação de recursos; proposta de distribuição e potencial de impacto cultural e comercial do filme.Após a análise desses critérios, também serão observados aspectos de regionalização dos projetos e de diversidade dos temas.A conferência dos projetos enviados será feita pela data de postagem ou do recibo do Protocolo do BNDES. Para inscrever um projeto, a proponente deverá preencher e mandar pela Internet, no prazo exigido, o Formulário de Inscrição.Outra opção é remeter o material por Correio (Sedex ou equivalente), ou entregar diretamente no Protocolo do BNDES o conjunto de Documentos descrito no edital.O Sistema BNDES é o segundo maior patrocinador do Cinema no Brasil. Desde 1995 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Agência Especial de Financiamento Industrial - Finame e a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, patrocinam a atividade audiovisual, já tendo aportado mais de R$ 118 milhões em produções cinematográficas por meio do Edital BNDES de Cinema.Em 2008 foram aprovados investimentos em 18 novos filmes, selecionados entre 182 projetos.Entre os 18 escolhidos, 15 filmes foram do gênero Ficção, dois de Animação e um Documentário. De 1995 a 2008, receberam apoio 322 filmes, a maioria de longa-metragem. Mais da metade dos filmes apoiados pelos editais de 2007 e 2008 já foram lançados.Além do edital, o BNDES apoia o setor de Cinema por meio dos Funcines - fundos regulamentados pela CVM, destinados ao investimento no setor audiovisual (cinema e TV), envolvendo todos os elos da cadeia, incluindo empresas de infraestrutura, fornecedores, distribuidores, exibidores e produtores.Outro tipo de financiamento são as linhas criadas especialmente para atender às características do setor, o Programa de Apoio à Cadeia Produtiva do Audiovisual - Procult. No total, o BNDES destinará em 2009 cerca de R$ 100 milhões ao setor.