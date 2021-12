Presidente do PSDB diz que tendência é distanciamento do PSB

Fotos: Elpídio Júnior

Em Natal a convite do ex-governador Geraldo Melo (PSDB), Sérgio Guerra participou de reunião da Executiva estadual do PSDB, que contou com a presença de representantes de aproximadamente 80 diretórios municiais, além do deputado federal Rogério Marinho (sem partido) – que assinará filiação na sexta-feira (8) – e dos vereadores, Dickson Nasser (PSB), Adenúbio Melo (PSB) e Enildo Alves (PSB). Em pauta, união do partido.

De acordo com Guerra, o principal objetivo da Executiva Nacional do PSDB é fortalecer o partido nos diretórios do Norte e Nordeste do país, contribuindo para que o partido reverta a desvantagem que teve nas últimas eleições presidenciais, em que enfrentou o PT.“O Nordeste é a nossa grande área de dificuldades. Os fatos nos levam a mostrar o que é prioridade. O Nordeste está atrasado com relação à Infraestrutura de outras regiões, a área de Saúde está falida aqui e na maior parte do país, e isso será a nossa prioridade compulsória”, disse Sérgio Guerra, que também confirmou a realização de reuniões frequentes com os diretórios regionais, a fim de fortalecer a união do PSDB.

Apesar garantir que não pretende interferir nas questões locais do partido, como a possível disputa pela direção regional do PSDB do Rio Grande do Norte, Sérgio Guerra afirma que o trabalho de união da base vai buscar fortalecer as alianças que o partido vem viabilizando.“Estamos buscando estruturar as nossas bases, com alianças com DEM, PPS e até o PMDB. Queremos montar um forte palanque para 2010 e no segundo semestre é que discutiremos candidatos”, explicou.

Sobre a postura do partido com o Governo do Estado, que são aliados desde a última eleição para o Governo, Sérgio Guerra também prefere se afastar dos debates locais, explicando, inclusive, que tem afinidade com o PSB de Pernambuco. Contudo, admite que, devido às eleições de 2010, a tendência é o afastamento dos partidos até o pleito.“Somos um partido de oposição a Lula. É muito provável que estejamos reunidos em torno daqueles que estarão ao nosso lado na disputa pela Presidência da República, que é o DEM, PPS e também tentamos o PMDB”, disse Guerra.

A governadora Wilma de Faria (PSB), que disputará a eleição ao Senado, ainda não tem a compsição de sua chapa, mas terá em seu palanque o presidente Lula.