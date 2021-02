Acusado de quatro homicídios e assaltos é preso em Jardim de Piranhas Bartô Galeno tem quatro mandados de prisão por homicídios e responde a inquéritos por assalto.

Policiais militares da cidade de Jardim de Piranhas prenderam na tarde desta terça-feira (24) o foragido Bartô Galeno Alves Saldanha. Ele é acusado de pelo menos quatro homicídios e vários assaltos na região Oeste. De acordo com o delegado de Patu, Roberto Moura, Bartô foi preso em flagrante com uma pistola calibre 38.



“No entanto, contra ele existem quatro mandados de prisão em aberto, por três homicídios na cidade de Janduis e um em Campo Grande. Além disso, ele tem envolvimento em vários assaltos”, informou Roberto Moura.



De acordo com o delegado de Patu, Bartô Galeno é irmão de outro criminoso conhecido da polícia, o Humberto Alves Saldanha, mais conhecido como “Galego de Antenor”, e comparsa de Francisco Gonzaga Neto, "Neto de Waldomiro". Esses dois encontram-se preso.



Roberto Moura explicou que o trio é responsável por vários crimes naquela região. Para se ter uma idéia da periculosidade deles, ao prender o Galego de Antenor, em janeiro deste ano, a polícia descobriu que ele pretendia matar uma autoridade no município de Caicó.



Segundo o delegado de Patu, como Bartô Galeno foi preso em flagrante com uma pistola, ele será levado para Caicó, onde será autuado por porte ilegal de armas. Depois disso, o acusado deverá ser encaminhado ao presídio estadual daquela cidade.