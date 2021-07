Câmara de Parelhas promove audiência sobre construção de cadeia Requerimento foi apresentado por sete vereadores do município e terá partipação de vários setores da sociedade.

A Câmara Municipal de Parelhas realiza no próximo dia 17, na AABB daquela cidade, uma audiência pública com o objetivo de promover esclarecimentos à população sobre a construção da Cadeia Pública naquela comarca.



O requerimento foi apresentado por sete vereadores do município. Participarão da audiência o Secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda Câmara, o prefeito da cidade, além de uma juíza, um promotor e representantes de diversos segmentos sociais.



De acordo com o secretário Leonardo Arruda, a audiência pública será uma boa oportunidade de se esclarecer para a população as razões e a necessidade de se dotar a Comarca de Parelhas de uma cadeia pública, o que irá contribuir para a melhoria das condições de carceragem dos presos.



Atualmente, os detentos estão albergados em condições subumanas nas precárias dependências da Delegacia de Polícia, localizada no centro da cidade.



A construção da cadeia pública é uma exigência da Lei de Execução Penal (LEP). A unidade penal prevista para o município será construída em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Parelhas, localizado na área de expansão urbana da cidade, no bairro São Sebastião.



Esta construção faz parte das ações conjuntas desenvolvidas pelo Governo do Estado e o Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), na busca de se criar novas vagas para presos provisórios.