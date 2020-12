João Maia é aguardado em Natal neste fim de semana

Vlademir Alexandre João Maia deve desembarcar em solos potiguares neste fim de semana.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, ele deve chegar sexta-feira (20) ou sábado (21), mas não convocará a imprensa para entrevista coletiva, porém atenderá toda imprensa potiguar que desejar esclarecimentos sobre as denúncias.João Maia também não concordou com a comitiva seridoense que estaria sendo organizada para recebê-lo no aeroporto Augusto Severo assim que desembarcasse, como forma de apoio ao deputado federal.O deputado não atendeu a imprensa desde que surgiram as primeiras denúncias, e só tem se pronunciado por meio de notas. Em Brasília, o parlamentar também não se manifestou, porém é aguardado no Rio Grande do Norte, onde é pré-candidato ao governo em 2010.