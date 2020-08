Técnico do ABC é preso durante partida válida pela Copa do Brasil Após um desentendimento com um comandante da Polícia Militar, Heriberto da Cunha foi preso.

Após um desentendimento com um comandante da Polícia Militar no intervalo da partida disputada nesta quarta-feira (4), o técnico do ABC Heriberto da Cunha foi preso.



Segundo o presidente do ABC, Judas Tadeu Gurgel, e integrantes da diretoria do clube ficaram até a madrugada desta quinta-feira (05) dando apoio ao técnico Heriberto da Cunha, que foi preso, algemado e levado para a delegacia, acusado de desacato á autoridade.



Segundo ainda o dirigente, por volta de 1h30 da madrugada ele ficou detido na delegacia prestando esclarecimentos e depois foi liberado. O treinador deve chegar junto com o plantel que vai deixar Manaus por volta das 15 , fazendo conexão e Brasília e só devendo chegar a Natal por volta das 23h





O jogo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, foi diante do Fast (AM), e terminou empatado em 1 a 1.



Heriberto foi o treinador que conduziu o time do América, em 2006, na ascensão do time a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da série A. O técnico já atuou em clubes como Portuguesa, São Paulo, Cruzeiro e Santos.