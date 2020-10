Secretário de educação divulga carta aos professores

O secretário estadual da Educação, Cultura e do Desporto, Ruy Pereira, enviou uma carta direcionada aos professores, pais e alunos na tarde desta quinta-feira (12). O Nominuto.com disponibiliza na íntegra o conteúdo do documento.

Carta aos professores

Diante do movimento grevista deflagrado pela Categoria de Educadores, representada pelo SINTE, vimos informar à comunidade escolar: pais, alunos e corpo docente das escolas estaduais do Rio Grande do Norte as propostas apresentadas pelo Governo do Estado.

Entendendo que o momento é de dificuldades, tanto para o Governo, quanto para os educadores, convidamos todos para uma reflexão, no sentido de compreender que os avanços nas negociações foram significativos, visando a solução de questões que atendem reivindicações históricas da categoria, a exemplo da implantação do Piso Nacional, de conformidade com a Lei nº11.738 de julho de 2008, as ascensões vertical e horizontal, adiantamento de uma letra (5%) para todos os professores do RN, carteira funcional, capacitação com cursos presenciais e a distância, ao longo do ano de 2009.

O retorno dos educadores as suas atividades é fundamental, como forma de não prejudicar o cumprimento dos 200 dias letivos e aprendizagem do alunado, objetivo precípuo da Educação.

Ressaltamos, que as dificuldades financeiras: queda de R$ 39 milhões do FPE (Fundo de Participação do Estado); de 50% dos Royalties, 20% do FUNDEB, de janeiro para fevereiro, referentes à arrecadação estadual, impedem o poder executivo de ampliar, no momento, o leque de negociações.

Por oportuno, informamos que as propostas mencionadas abaixo, apresentadas aos professores, refletem a vontade do Governo, em atender, no possível, às reivindicações da categoria, diante das restrições financeiras citadas no parágrafo anterior.

EXERCÍCIO 2009

Especificação Valor Mensal ABR-DEZ +13º + 1/3 Férias AGO-DEZ + 13º + 1/3 Férias Total Promoção Vertical 891.671,41 9.184.215,52 - 9.184.215,52 Promoção Horizontal 241.395,39 2.486,372,51 - 2.486.372,51 Promoção Horizontal para todos os professores equivalentes a 5% 1.048.060,76 - 6.602.278,56 6.602.278,56 Pagamento do Piso Salarial (remuneratório 550.000,00 - 3.465.000,00 3.465.000,00 Total 2.731.127,56 11.670.588,03 10.067.278,56 21.737.866,59

EXERCÍCIO 2010





Especificação Valor Mensal JAN-DEZ + 13º + 1/3 Férias Promoção Vertical 891.671,41 11.859.229,33 Promoção Horizontal 241.395,39 3.210.562,58 Promoção Horizontal para todos os professores equivalentes a 5% 1.048.060,76 13.939.207,88 Pagamento do Piso Salarial (remuneratório) 550.000,00 7.315.000,00 Dívida Promoção Horizontal - 4.966.028,91 Total 2.731.127,56 41.290.028,70

Obs.: O custo acumulado da Proposta nos de 2009 e 2010 é de R$ 63.027.895,29