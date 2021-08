Parque da Cidade continua gerando despesas Secretário alega que débito vem sendo pago pela atual administração nos últimos três meses.

O monumental Parque da Cidade continua com funcionamento irregular e gerando despesas à cidade.



Interditado no início do ano pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) por falta de condições de estrutura e de equipamentos, o Parque está aberto apenas para caminhada. Mesmo assim, a empresa responsável pelo contrato de obras de construção, a Cinzel Engenharia, receberá quase R$ 300 mil de pagamento.



Segundo o secretário da Semurb, Kalazans Bezerra, o valor é referente ao pagamento atrasado das obras do ano passado que continuam em débito no município.



“Esse valor é dívida da gestão passada. Isso era pra ter sido pago no ano passado e estamos pagando agora, com reajuste referente a 2008”, explica.



Kalanzans justifica o pagamento como correção de defeitos técnicos, como vazamentos na estrutura dos prédios. “Na parte do prédio que está em obras, a empresa Cinzel está corrigindo os defeitos técnicos e executando obras que não foram iniciadas”, declara.



Sobre a conclusão das obras e abertura do Parque em plenas condições de uso para a população, o secretário afirma que está “provocando” os órgãos ligados ao Parque para constatar todas as medidas anunciadas no início do ano.



“A obra do Parque está incompleta e parece que o problema é maior do que estimamos no início do ano. Vamos fazer um relatório com todos os pontos e esperamos finalizar tudo em 90 dias”, destaca.



Questionado sobre quais problemas, o secretário preferiu não detalhar.



“Não vamos entrar na provocação política: essa é uma questão administrativa e técnica. Vamos discriminar num relatório completo sobre a estrutura do Parque e a recuperação de suas estruturas”, afirma o secretário.