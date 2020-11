Virna ajuda Rexona de Bernardinho a conquistar quarto turno da Superliga Depois de três semanas "de molho", a potiguar voltou às quadras de vôlei em grande estilo: 3 sets a zero sobre o Osasco na casa do adversário.

A volta da potiguar Virna às quadras de vôlei não poderia ter sido melhor. Ela ajudou sua equipe, o Rexona-Ades/RJ, a conquistar o quarto turno da Superliga de Võlei Feminino agora à noite: 3 sets a zero sobre o rival Finasa-Osasco/SP, na casa do adversário.



O grupo carioca, comandado por Bernardinho, ignorou a pressão da torcida adversária e fez 25-18 no primeiro set, 25-19 no segundo e 25-21 no terceiro set.



Virna esteve parada nas últimas trêss semanas por conta de uma tendinite no pé esquerdo - e voltou com tanto "gás", explorando toda sorte de bloqueios (e contando com ajuda especial de Dani Lins no segundo set , mais Amanda Juliana "Juju" - que despontou para o vôlei no Rio Grande do Norte - no terceiro set) que acabou sendo eleita a melhor atleta da partida, recebendo um troféu especial.



Que venha o Minas



O resulatdo não mudou nada - além de ter dado moral ao Rexona-Ades - nos cruzamentos das quartas-de-final da Superliga: no próximo dia 21.03, Virna, Juju e companhia enfrentam o Minas Tênis Clube na casa do adversário; a "volta" será no dia dia 26.03, no Rio de Janeiro; a terceira rodada, se for o caso, está programada para o dia 28.03, também no Rio.