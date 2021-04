DEM ressalta que maior doação da Camargo Corrêa foi para o PT Antes de iniciar a coletiva, na manhã desta segunda-feira (30), assessoria de José Agripino distribui "dados que não foram mencionados na primeira divulgação da Operação Castelo de Areia".

A poucos instantes da entrevista coletiva para se defender das acusações de que teria recebido doação ilegal da construtora Camargo Corrêa, o senador José Agripino (DEM) forneceu à imprensa potiguar, dados que, segundo ele, “não foram mencionados” na primeira divulgação da Operação Castelo de Areia.



Os jornalistas que estão na sede do DEM, em Natal, na manhã desta segunda-feira (30), receberam uma pasta com releases e cópias de matérias publicadas em jornais de circulação nacional que apontam o PT como maior beneficiado pelas doações da construtora na eleição para prefeito.



Entre os partidos que receberam dinheiro da Camargo Correa, através de doação estão: o PT com R$ 830 mil, o PR com R$ 372 mil e o PSDB com R$ 358 mil. “A maior doação foi de R$ 500 mil para a campanha de Gleisi Hossmann (PT) à Prefeitura de Curitiba. Ela é esposa do ministro do Planejamento Paulo Bernardo”.



Além do senador José Agripino, também participam da coletiva a senadora Rosalba Ciarlini, o deputado estadual José Adécio e o vereador Ney Lopes Júnior.