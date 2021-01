Levi Jales justifica saída da Secretaria Municipal

Levi Jales alegou motivos pessoais para deixar o cargo.

“Conversei com a prefeita e ela entendeu meus argumentos. Infelizmente, a secretaria toma todo o meu tempo e fico sem poder atender meus pacientes. Então, após uma avaliação, vi que não seria interessante pra mim permanecer na pasta, inclusive, financeiramente”, disse o secretário.Especialista em acupuntura e tratamento da dor, Levi Jales fez questão de lembrar que só deixará a pasta após a prefeita de Natal conseguir alguém experiente para assumir a secretaria de Saúde.“Disse a Micarla que ela não se preocupasse que eu só sairia depois que fosse escolhido o novo secretário. Também continuo responsável em apresentar o balanço dos 100 dias de administração. Vou me empenhar para tentar agilizar as obras e estarei na reabertura do posto de saúde de Mãe Luiza”, reforçou.O secretário também deve prestar assessoria à pasta até quando for necessário. Segundo Levi Jales, sua saída não significa afastamento da administração de Micarla.“Continuarei contribuindo com a prefeitura de Natal. Vou dar toda assistência necessária para a pasta. Só não tenho condições em assumir tantas responsabilidades devido aos meus compromissos profissionais como médico na minha clínica. Meu relacionamento com a prefeita também continua a mesma”, justificou.