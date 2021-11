Manutenção deixa Nominuto fora do ar no começo da manhã Portal ficou sem atualização durante a madrugada e parte da manhã desta quinta (30).

Uma manutenção emergencial nos provedores da Cabo, que fornece os serviços de conexão e hospedagem do Nominuto.com, deixaram o portal fora do ar no início da manhã desta quinta (30).



Os serviços foram restaurados por volta das 7h50.



O Nominuto pede desculpas aos internautas e retoma a normalidade de suas atividades.