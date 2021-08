Moradores pedem construção de quadra esportiva em escola estadual

Fotos: Artur Dantas

A informação é de Jeferson Andrade, ex-aluno da escola e ex-presidente do grêmio estudantil. Ele explicou que mesmo com o pedido de diretores, nada foi idealizado exceto a elaboração de um espaço entre as salas de aula onde as atividades são desenvolvidas.“Foi feita uma pintura no pátio para que os alunos se exercitem. Mas isso quer dizer que, nos horários da educação física, as aulas são interrompidas. Quando os alunos querem praticar um outro esporte, têm que se deslocar para ginásios de outras escolas”, revelou.Jeferson Andrade ainda disse que contatos com a secretaria de educação já foram feitos, mas até o momento não houve nenhuma resposta concreta. Em 2008, o secretário estadual Ruy Pereira informou que a obra não poderia ser feita por colocar em risco o limite prudencial adotado pelo governo do Estado.Neste ano a explicação dada pelo secretário foi de que é preciso cuidar de assuntos relativos ao final da greve com os professores estaduais. Em tempo, o custo do projeto está orçado em R$ 200 mil, mas apenas R$ 90 mil foram dedicados para a obra. “Não pudemos retirar o dinheiro porque ele é insuficiente para a construção da quadra”, detalhou Jeferson Andrade.Morador do bairro há 40 anos, o comerciante Francisco de Assis apontou outro problema de abandono do terreno. É constante a presença de insetos e roedores que se proliferam pelo espaço com pouco tratamento. Ele falou que já foram encaminhados ofícios e abaixo-assinados, porém sem resultados.“Queríamos que o espaço fosse preenchido por uma quadra ou por uma área de lazer que atenderia a toda a população”, conclui o comerciante.