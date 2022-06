Chuvas alagam ruas em Natal

As ruas de Natal estão novamente alagadas por causa das chuvas freqüentes que caem desde a sexta-feira (22). Apesar de pouca intensidade, as chuvas deixaram ruas dos bairros de Capim Macio, Mirassol e Tirol alagadas.Em Capim Macio, as ruas continuam com problemas sem solução toda vez que chove.Os trechos marginais a Avenida Roberto Freire estão interrompidos.O bairro de Mirassol também fica intransitável em algumas ruas quando chove.No bairro do Tirol, a situação é parecida, com ruas alagadas.Segundo a previsão do Tempo da Climatempo, as chuvas não devem parar durante todo o final de semana. O motivo são as áreas de instabilidade de Natal que espalham muitas nuvens.A previsão do tempo indica temperatura máxima em 28º e mínima de 24º durante todo o sábado (23).