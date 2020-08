Volante chega e lateral deixa o ABC Marquinhos retorna ao clube enquanto Marcos Tamandaré sai do alvinegro.

A terça-feira foi movimentada no ABC com a chegada de mais um jogador e a saída de outro. Enquanto o volante Marquinhos Mossoró tinha seu retorno anunciado, o lateral-direito Marcos Tamandaré deixava o alvinegro.



Esta é a quinta vez que Marquinhos veste a camisa do ABC. Antes, ele estava defendendo o Campinense, de Campina Grande (PB), e quer logo se integrar ao plantel do alvinegro para disputa do segundo turno do Estadual.



Já o lateral Marcos Tamandaré sequer chegou a jogar pelo ABC. Contratado para jogar esta temporada pelo Mais Querido, ele sofreu uma tendinite patelar e ficou um mês entregue ao departamento médico.



O jogador acertou seu desligamento do clube e já foi liberado pelo ABC para procurar outra agremiação para defender nesta temporada.