G20 deve aprovar fundo de US$ 1 trilhão, diz Mantega

Marcello Casal Jr./Abr De acordo com Mantega, Japão deve emprestar US$ 100 bilhões para o fundo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil pode emprestar dinheiro para o fundo, desde que as reservas não sejam prejudicadas.De acordo com Mantega, o Japão deve emprestar US$ 100 bilhões para o fundo. A mesma quantia deve ser repassada pela União Européia. Já a Noruega deve destinar US$ 48 bilhões.O ministro fez a declaração durante viagem de trem da comitiva presidencial de Paris (França) a Londres (Inglaterra), sob o Canal da Mancha.