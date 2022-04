Miss Brasil retorna a Natal e se emociona com homenagens

Fotos: Vlademir Alexandre

“Estamos muito orgulhosos de ter uma representante além de bonita, muito inteligente e bastante atenta ao que está acontecendo no mundo. Espero que ela continue assim, com essa personalidade forte e mostrando por onde passa a força da mulher potiguar”, ressaltou a governadora.Ao ser recepcionada pela guarda oficial e banda do Estado, a Miss Brasil se emocionou com o carinho e atenção das pessoas que a aguardavam no local. Ela destacou que fará o possível para engrandecer cada vez mais o Rio Grande do Norte por onde passar.“Mesmo sendo daqui, eu escolhi permanecer na minha cidade pelas belezas que ela oferece e por me orgulhar em ser daqui. Temos o ar mais puro do mundo e acho que precisamos dar mais valor as nossas origens. Quando cheguei em São Paulo a primeira coisa que prestei a atenção foi justamente o ar do local e aí a gente sente logo falta da nossa cidade”, disse a potiguar.Larissa Costa lembrou ainda que ficou feliz por tentar desmistificar o preconceito de que toda mulher bonita é burra. “Acho que me saí muito bem na entrevista durante o concurso e isso provou que não é porque a mulher é bonita que não tem conteúdo. Também fiquei feliz em trazer o título para o nordeste e acabar com esse preconceito com nossa região. Há 20 anos a Miss Brasil não era nordestina”, destacou a potiguar.Formada em pedagogia, Larissa Costa terá como uma das metas desenvolver trabalhos na área da Educação, principalmente, no que diz respeito a inclusão de crianças especiais. “Antes de começar a me preparar para disputar o Miss RN, estava estudando para fazer mestrado na minha área. Trabalhei em uma escola de inclusão de crianças especiais e se puder trabalhar com isto ficarei muito feliz”, ressaltou a Miss 2009.A mulher mais bonita do Brasil também está ansiosa para conhecer as belezas do país, antes de seguir para Bahamas onde disputará o título da mais bela do universo. “Vou embarcar no dia 1º de agosto, até lá estou me preparando. Mas, mesmo se não ganhar no dia 23 de agosto (data do Miss Universo) já me sinto com o dever cumprido”, disse Larissa Costa.O diretor Executivo do Miss Brasil, Boanerges Gaetta Junior, destacou que um dos pontos que mais chamou atenção dos jurados durante o concurso foi a segurança e determinação que Larissa demonstrou logo que pisou na passarela do Miss Brasil 2009.“Além da beleza, ela monstrou muita segurança. Mas a sua vitória fará com que o nordeste passe a se interessar mais em participar de eventos nacionais. Não há privilégios e preconceitos, qualquer região e mulher pode ser escolhida a mais bela e representantar o Brasil”, esclareceu Boanerges.Ele lembrou também que a vencedora além de ter se tornado uma celebridade nacional, foi contemplada com R$ 200 mil em dinheiro e um carro avaliado em R$ 100 mil. “Além de todo esse carinho e reconhecimento, o prêmio também é bastante atrativo para jovens que estão iniciando uma vida profissional, sem contar com os contratos que ainda virão”, disse ele.Na noite desta segunda-feira (18) a Miss Brasil será agraciada com um jantar no Olimpo Recepções, onde receberá uma comenda da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, além de ser cumprimentada por varias autoridades do Rio Grande do Norte.