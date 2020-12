Líder do PSB diz que Carlos Eduardo continua aliado

Vlademir Alexandre Segundo líder do PSB na CMN, saída do ex-prefeito já era esperada.

Em 2008, os litígios entre o então prefeito Carlos Eduardo e os vereadores do PSB foi uma das causas para que a situação do presidente municipal do PSB dentro do partido chegasse ao ponto de estar insustentável. Contudo, Protásio afirmou que o ex-prefeito vai continuar colaborando com a legenda.“(a saída) Já era uma coisa que eu estava esperando em virtude de que realmente o prefeito tinha outros objetivos, que não era estar o PSB. Já não havia militância por parte do ex-prefeito. Mas ele continua sendo um companheiro valoroso”, explicou o vereador.Para Júlio Protásio, mesmo no PDT, o ex-prefeito vai colaborar com o PSB nas próximas eleições. “Ele estará no PDT e poderá ainda ajudar no projeto do PSB para as eleições de 2010”, disse Júlio Protásio.Apesar de ingressar em um partido de oposição, Carlos Eduardo deverá permanecer como aliado da governadora Wilma de Faria, candidata ao Senado em 2010.