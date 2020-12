Copa do Brasil: Ponte e Santos goleiam, e Vitória se classifica nas últimas A rodada ainda teve o CSA-AL se classificando com gol de potiguar; nesta quinta três jogos encerram a primeira fase.

Além do empate - com gosto de derrota e que rendeu a eliminação - do América ante o Confiança, sem gols, em pleno Machadão, a Copa do Brasil teve mais nove partidas nesta quarta (18.03).



Destaque para as goleadas da Ponte Preta - 6 a 1 sobre o Vilhena-RO (2 gols de Lenadrinho, 1 de Márcio Mexerica, 1 de Kim, 1 de Savoia e 1 de Edilson - que ainda fez gol contra, justamemte o gol de honra do Vilhena) - e do Santos - 4 a zero sobre o Rio Branco-AC, gols de Neymar, Lúcio Flávio, Germano e Kleber Pereira.



Com isto, o Santos vai pegar o CSA, onde está mais um destaque: Tiago Potiguar ajudou o time alagoano a vencer em casa o Serra-ES, 3 a 1 (Tiago foi o autor do segundo gol, no finzinho do primeiro tempo).



Enquanto isso, na Bahia, todo sofrimento foi pouco. Vitória x ASA-AL tiveram que decidir nos pênaltis - e quem ficou com a vaga para a segunda fase foi o Vitória "em cima da risca" (5 a 4 nos pênaltis; estava tudo empatado até que o último cobrador do ASA perdeu sua cobrança).



A rodada da Copa do Brasil continua nesta quinta (19.03) e, além de ABC x Fast Clube-AM e Bahia x Potiguar de Mossoró, vai ter América-MG x Águia-PA, encerrando a prmeira fase.



Jogos desta quarta



Remo-PA* 2 x 0 Barras-PI

Juventude-RS* 2 x 0 Atlético Sorocaba-SP

América-RN 0 x 0 *Confiança-SE

Ceará-CE 1 x 1 *Central-PE

Ponte Preta-SP* 6 x 1 Vilhena-RO

CSA-AL* 3 x 1 Serra-ES

Brasiliense-DF* 3 x 1 Cristal-AP

Santos-SP* 4 x 0 Rio Branco-AC

Náutico-PE* 2 x 0 Moto Club-MA

Vitória-BA* 1 x 1 (5 x 4) ASA-AL

(*) Classificados



Confrontos definidos para a segunda fase



Vasco x Central

Icasa x Confiança

Atlético-MG x Guaratinguetá-SP

Vitória x Juventude

Corinhians x Misto-MS

Goiás x Brasiliense

Botafogo x Americano

Ponte Preta x Figueirense

Santos x CSA

Flamengo x Remo

Paraná x Fortaleza

Internacional x Guarani

Náutico x Criciúma



Confrontos a definir



Atlético-PR x Fast ou ABC

Fluminense x Águia ou América-MG

Coritiba x Potiguar de Mossoró ou Bahia