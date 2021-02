Geraldo Melo confirma candidatura a deputado federal em 2010

"Não há nenhum compromisso no sentido de Rogério Marinho assumir presidência estadual do PSDB".

Aliado da governadora Wilma de Faria (PSB), líder do partido que Rogério pediu para sair, Geraldo Melo admite que a vinda do ex-peesebista para a sua legenda pode provocar uma situação futura em que terá que escolher entre uma aliança nacional e a local. "A nossa prioridade é a eleição presidencial".



Há duas semanas, também no Política RN, o deputado Rogério Marinho disse que vai ser oposição ao governo do estado.



Quanto à possibilidade de Rogério assumir a presidência estadual do PSDB, Geraldo Melo garantiu que não há nenhum compromisso neste sentido. E ainda afirmou que se for candidato à reeleição para o comando do diretório espera contar "com o apoio de Rogério".

Ao que aprece, o ingresso de Rogério no PSDB é só uma questão de tempo. "Estamos de portas abertas para ele, que me garantiu não ter o interesse de chegar atropelando os integrantes do partido, inclusive a mim".