Cuidado para escapar do leão

A declaração deve ser feita por todos os contribuintes com rendimento acima de R$ 16.473,72 no ano passado, os que tiveram rendimento acima de R$ 40 mil isentos ou ainda não tributáveis; para quem possui bens acima de R$ 80 mil (imóveis ou terrenos); e é ou foi sócio de alguma empresa ou cooperativa durante o ano passado.O contribuinte pode enviar o formulário pela internet, pelo site www.receita.fazenda.gov.br, ou em disquete, nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Além dessas opções, o contribuinte pode comprar o formulário no valor de R$ 4 nas agências dos Correios em todo o Estado.Não é necessária a apresentação do número do recibo da declaração anterior, a declaração pode ser entregue até a última hora (23h59) de 30 de abril e o programa permite ao contribuinte calcular o ganho de capital e o recolhimento mensal obrigatório.A Receita Federal espera receber mais de 227 mil declarações em todo o Estado.A delegacia da Receita Federal montou um plantão fiscal no qual o contribuinte pode sanar as dúvidas pessoalmente. O plantão foi montado na sede da Receita Federal, na Ribeira.O contribuinte deve entregar a declaração do imposto de renda até 30 de abril.A simplificada pode ser usada por aqueles que não tenham dependentes com rendimentos próprios, nem espólios, nem participação como sócio de alguma empresa, mas não pode ser usada por quem se tornou residente no Brasil em 2008.Já a declaração tradicional, também chamada de completa, é preferível para o detalhamento de quem tenha um grande número de deduções a fazer. Esse modelo é obrigatório ainda para quem precisa compensar imposto pago no exterior, ou prejuízo com atividade rural.A tabela desse ano foi alterada, reduzindo em até mais da metade o valor descontado por mês nos contracheques dos contribuintes.Os contribuintes que se enquadram na menor faixa salarial da tabela, de rendimento entre R$ 1.434,60 até R$ 2.150, estão entre os principais beneficiados com a redução da alíquota pela metade do valor.A nova tabela traz duas alíquotas intermediárias (7,5% e 22,5%) - antes a tributação dos salários era feita com apenas 15% e 27,5% - e modifica o valor da dedução, significando, para os contribuintes, pagar menos imposto.O pacote tributário lançado pelo governo federal, em dezembro, faz parte de uma política de estímulo ao consumo em resposta à crise financeira internacional.Os contribuintes acima de 65 anos. Se o contribuinte preferir, a restituição poderá ser creditada direto em sua conta bancária. Caso contrário, a Receita enviará uma notificação.Os contribuintes que apresentarem a declaração mais rapidamente e pela internet terão prioridade na restituição. As restituições do Imposto de Renda, que deverão ser feitas em sete lotes entre junho e dezembro, obedecerão à sequência de entrega das declarações, priorizando as enviadas via Internet.O valor da multa é de no mínimo R$ 165,74 e pode chegar a 20% do valor do imposto.As declarações são feitas normalmente pelos estrangeiros, mas o governo avalia se existe declaração no país de origem do contribuinte para que não ocorra a bitributação.Os valores serão corrigidos pela taxa Selic.Sim, o valor pode ser dividido em até oito parcelas e quitado de maio a dezembro através do débito automático, transferência ou agências bancárias.A quantidade de mensalidades depende do valor do Imposto de Renda, com valor mínimo de R$ 50. No caso de débito abaixo de R$ 10, o valor será acrescido ao das declarações dos anos seguintes.Para esse ano, estão valendo as faixas de tributação de isenção para rendimento de até R$ 16.473,72, ou de 15% no valor entre R$ 16.473,73 e R$ 32.919 e tarifação de 27,5% no valor do imposto acima de R$ 32.919.São esperadas mais de 71.648 em todo o território brasileiro.