Polícia registra nova fuga da delegacia das Quintas Onze presos fizeram buraco na parede e fugiram. Até o momento nenhum foi recapturado.

Pela terceira vez somente em 2009, a polícia registrou uma fuga em massa de presos do 7º Distrito Policial, que fica no bairro das Quintas, zona Oeste de Natal. Na noite deste domingo (8), onze presos fugiram e até o momento nenhum deles foi recapturado.



Segundo a polícia, a fuga se deu por volta das 18h30, depois que os presos escavaram um buraco na parede e, após ter acesso à parte externa da delegacia, pularam o muro.



De acordo com os agentes da delegacia, os fugitivos são: Sérgio da Silva Cavalcanti, Júnior César Vitorino da Silva, Marcos Barbosa de Lima, Ferdinando Eduardo da Silva, Liézio Dantas Costa, Everton da Cruz Moreira da Silva, Antônio Moreno da Silva Júnior, Iraí Ferreira de Lima Júnior, Maxmilley de Araújo Soares Moreira, Jackson Moreira Nunes e Alexandre Barbosa Salustino.



A polícia fez buscas pelos fugitivos durante toda a noite, mas até o momento nenhum deles foi recapturado. A fuga deverá ser investigada pela polícia.