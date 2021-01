Unimed: Geraldo Ferreira defende ampliação na carta de clientes

Fotos: Elpídio Júnior

Geraldo Ferreira: Temos uma história, ao longo de sete ou oito anos, de serviço prestado ao movimento médico, em nome de uma causa: o ato médico. Isso vem sendo desvalorizado ao longo do tempo. Antigamente, o médico era profissional liberal que vivia de suas consultas, das cirurgias, mas isso foi tendo um achatamento brutal ao longo do tempo.Criaram os planos de saúde e mesmo assim continua esse achatamento. Ao longo dos últimos anos estamos tendo um desvio de recurso da área de honorários para despesas com materiais, medicamentos, exames e uma série de outros procedimentos. E para acompanhar esses gastos, o grande financiador tem sido o ato médico. Hoje, uma consulta desceu ao nível que praticamente inviabiliza o ato médico.GF: Ela varia, mas no caso específico da Unimed é na base de R$ 33. É um valor muito baixo e há um abandono profissional muito grande. É preciso resgatar esses profissionais para prestarem seus serviços e sua história de dedicação à sociedade do Rio Grande do Norte.GF: Temos como proposta seguir as orientações da entidade médica. No caso, a Associação Médica Brasileira, que elabora esses referenciais de remuneração. Temos hoje a quinta classificação, que prevê na verdade o valor de R$ 54. Como temos um valor de consulta baixa, nossa idéia, no primeiro dia de gestão, é adotar esse valor como mínimo, embora nos encaminhe futuramente para outro valor.Outra coisa preocupante diz respeito ao pagamento dos outros procedimentos. Como a Unimed é uma cooperativa, você paga tudo, e a parte que sobra é rateada pelos cooperados, que são os verdadeiros donos. São 1.500 cooperados. Nós temos um problema muito sério.Quando se faz o pagamento obrigatório, o que tem sobrado de recurso não tem sido suficiente para o que os médicos apresentam como faturamento. Isso tem representado uma perda mensal de 30%. Quem ganha em torno de R$ 3 mil deixa mil na cooperativa. Isso pode ser corrigido com uma negociação forte com órtese, prótese, com materiais, medicamentos e controle de pacientes de alto risco, um grupo que o nível de internamento é muito elevado.O aumento no número de usuários se mantém há sete anos em 100 mil. Isso precisa ser elevado. A não chegada de novos usuários gera o envelhecimento da carteira e mais uso do plano.GF: Além disso, a orientação contínua sobre uso do plano. E como você vai controlar? Através de medicina preventiva e através da formação dos cuidados desses grupos de risco - coronarianos, diabéticos -, que recebem acompanhamento mais direto, utilizando o atendimento Home Care, onde o paciente é atendido em casa, evitando maiores gastos.GF: Em relação ao usuário, há duas preocupações principais. A primeira diz respeito ao CC, uma medicina humana, ética, científica e tecnologicamente avançada. Para isso, devemos criar, junto com as especialidades, conselhos onde serão discutidos como incorporaremos essas tecnologias.Cada tecnologia nova agrega custos, e isso precisa ser visto. A medida em que você for fazendo um estudo mais aprofundado dessas questões, a maioria das vezes, o próprio paciente já saberá quais serão as possibilidades tecnológicas a que ele terá acesso. Essa educação precisa ser permanente entre o médico e os grupos de usuários. E a outra diz respeito ao custo.Essa equação diária, onde o usuário diz que paga muito, o médico diz que recebe pouco, o hospital reclamando de diárias. Há uma queixa generalizada. Isto precisa ser corrigido. No nosso entendimento, isso passa por uma comunicação permanente.GF: Uma das nossas idéias é que tenha esse Portal da Transparência, em que teremos a parte do cooperado mas também a parte de diálogo, bem mais ampla. À medida em que fizermos essa adequação de custo e uso, e o paciente utilizar realmente só o necessário, teremos reservas de recursos para pagar aos médicos.GF: Hoje na Unimed há uma coisa muito importante, que é o Hospital da Unimed. Vamos mantê-lo e otimizá-lo. Falta contabilidade para ter certeza que ele apresenta lucros, mas é um instrumento importantíssimo.Precisamos utilizar esse hospital de forma bem eficiente, termos funcionários em número adequado, produtividade, serviços que não existam no restante da rede disponíveis. Nós sabemos que tem um custo operacional e administrativo. Então, é preciso ver onde estão sendo os gastos, o que pode ser cortado e que pode ser revertido em honorário médico.GF: Votando na nova Unimed, de José Rosendo, Perpétua, Reginaldo e Sônia Barreto o médico pode ter certeza, dia 26 de março, que estaremos ao lado dele na luta para valorizar o ato médico. Foi isso que nós fizemos durante toda nossa história.