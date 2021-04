Ela respira esporte: Tânia Padilha

Artur Dantas

Como atleta, explicou que teve um início tardio no esporte, somente em 1977, quando estudava na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), atual IFRN. Atletismo? Ainda não. O esporte que chamou sua atenção por primeiro foi o handebol, que na época tinha como comandante dos times da instituição o já conhecido no futebol Ferdinando Teixeira.O atletismo começou dois anos mais tarde, em 1979, quando passou no curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Seu primeiro técnico de atletismo foi Sebastião Cunha, que guiou as primeiras pernadas nas pistas.No mesmo ano, já inscrita nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), disputou medalhas nos 200 e 400m pela UFRN e pela Etfern. O resultado foi uma boa participação em ambas as competições, nas quais conseguiu além de 2ºs e 3ºs lugares, protestos por parte das outras atletas."Elas entraram com um protesto para que eu perdesse as minhas medalhas porque eu já estava na universidade e não poderia competir", lembra. Na mesma época, chegou a competir com outros nomes do atletismo do RN como Magnólia Figueiredo e Penélope Cruz. "Elas eram adversárias muito fortes", disse.Muitas competições depois e como final do curso, Tânia foi morar em Porto Velho (RO), cidade que comandou um programa de iniciação esportiva. Contudo, a volta a Natal estava no destino. Em 1988, na capital potiguar, foi aprovada em um concurso da Prefeitura e começou a trabalhar como professora no Ulisses de Góis e, posteriormente, no Jorge Fernandes, escola estadual. Neste último, lembrou da sua primeira conquista nos Jerns.Além das instituições públicas, Tânia escreveu seu nome nas escolas particulares. Do período de 1994 a 2006 trabalhou no colégio Contemporâneo, no qual conquistou inúmeros títulos de campeã dos Jern's em diversas modalidades do atletismo. O mesmo aconteceu no Marista, no período de 1997 a 2000, instituição na qual ela levou as equipes que comandava ao título em diversas ocasiões.A partir de 1997, passou a integrar a equipe do Sesi Clube. O convite veio do então diretor Otto Militão, após assistir uma matéria veiculada na TV que mostrava o trabalho dela em conjunto com uma atleta que conseguiu um índice para disputar um mundial. No Sesi, iniciou um trabalho com atletas que rendeu, anos mais tarde, convocações à Seleção Brasileira. Seu nome também foi indicado por muitas vezes como técnica da seleção de atletismo.No Sesi, três nomes ganharam destaque com os treinamentos. Leide Morais, campeã brasileira durante sete anos e que integrou o time brasileiro nas categorias menor e adulto. Outros nomes foram ressaltados com Arina Dantas, Edna Rodrigues e Fátima Santiago. "Eu fazia um trabalho muito bom com o professor Ramilson Lima", disse.Tânia Padilha revelou que entre as grandes alegrias está a processo de acompanhar um atleta desde pequeno até os primeiros resultados mais expressivos. "Isso é fantástico e me faz continuar como professora até hoje. Agora estou com um tempo mais ocupado, mas antes, se pudesse, eu passava de domingo a domingo aqui dentro", falou.E completou. "Ser técnica da seleção é muito bom, gratificante, mas o melhor é poder acompanhar o seu atleta, dá aquela segurança que ele precisa quando vai competir fora de casa. É diferente".Ela lembrou ainda os momentos felizes dentro do esporte e destacou o 1º convite da atleta Leide Morais para participar da Copa Brasil de Marcha Atlética. Na ocasião, a atleta foi campeã na categoria menor e de quebra bateu o recorde brasileiro. "Ela conquistou a vitória em cima de uma atleta aqui do RN chamada Telma, treinada por Francisco Hipólito. Foi um páreo difícil já que ela era muito difícil de ser batida. A vitória aconteceu no último momento", relembrou.Apesar da alegria, citou os momentos tristes que vem e vão dentro do esporte. "É muito triste treinar um atleta, pegar pequeno até a adolescência e depois ele sair para treinar com outro professor. Isso deixa meio triste", revelou.Porém, prefere não dar espaço a tristeza. Lembrou com carinho das atletas que são amigas até os dias atuais. "Quando se juntavam Arina, Leide e Fátima eu passava vergonha. Como nós viajávamos juntas, acompanhava as três. Mas quando elas se juntavam para comer, era cada prato que eu ficava espantada e dizia 'olhe, vocês podem repetir,mas não coloquem um prato desse tamanho'", disse.