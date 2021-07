Campanha de Vacinação do Idoso será lançada no dia 25 O objetivo da campanha é imunizar 243.618 idosos em todo o Rio Grande do Norte.

Será realizada, no período de 25 de abril a 8 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, com o lema “Deixe a gripe na saudade. Vacine-se”. A campanha, de iniciativa do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, focalizará a imunização contra a influenza (gripe), destinada a toda a população na faixa etária de 60 anos em diante.



No Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) tem como meta vacinar 243.618 idosos, o que representa 80% da população acima de 60 anos. Para tanto, a Sesap irá disponibilizar, juntamente com as secretarias municipais de saúde, 1.632 postos de vacinação, oferecendo um total de 334.950 doses de vacina contra gripe.



Segundo a técnica do Programa Estadual de Imunizações da Sesap, Helena Gomes Santana, a importância da campanha se deve ao fato de que “a vacinação constitui um dos meios de prevenir a gripe e suas complicações, além de apresentar um impacto indireto na diminuição de internações hospitalares, da mortalidade e dos gastos com medicamentos para tratamentos de infecções secundárias”.



A campanha de vacinação do idoso contra a gripe, que vem ocorrendo desde 1999, destina-se também aos que já foram imunizados em anos anteriores, já que a vacina requer uma dose anual. Além da imunização contra a influenza, serão oferecidas vacinas contra difteria e tétano para todos os idosos ainda não vacinados.