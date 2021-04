Contaminação de nitrato suspende distribuição de 27 poços

Fotos: Gabriela Duarte

Ele alertou que os comentários sobre a contaminação da água estão causando um clima de terror entre os moradores chegando ao ponto de alguns trocarem alimentos por água.O clima de tensão em torno da contaminação é tanto que os natalenses apontam discriminação de áreas, com concentração superior nos bairros mais carentes, informação que foi negada pelo presidente.“A água é distribuída igualmente pela Caern. Não existe discriminação com pontos fracos ou fortes de concentração de nitrato, oferecemos sempre uma água de boa qualidade”, declarou em entrevista ao, naDos 140 poços de Natal, 27 estão desativados pela alta concentração de nitrato, índice que chega a 35% dos poços em uso. O presidente da Caern reconheceu que a situação é grave, mas minimizou o problema.“A situação preocupa porque tende a se agravar por causa da rede coletora de esgotos. Mas estamos misturando as águas com intuito de diminuir a concentração”, alega.Veloso explica que Natal recebe água por dois tipos de captação: subterrânea e superficial (que não tem a presença de nitrato). “Nesses pontos estamos fazendo a diluição com intuito de melhorar a água”, diz.E complementa: “A água oferecida pela Caern não oferece risco a saúde humana, a empresa é resodavel pela distribuição de água e não vamos levar água contaminada”.Segundo ele, a realidade sobre a contaminação de nitrato é por causa da falta de saneamento. Até o final do governo, no mínimo da água coberta, recursos assegurados, fazer o melhor, o MP, o Conselho Municipal de Saneamento, escolhendo a melhor solução, estamos correndo risco de perder.O presidente da Caern, Clóvis Veloso, afirmou que o grande “pecado” do Governo foi batizar emissário submarino de Ponta Negra.“Ponta Negra é um cartão postal. Imagina ter um tubo despejando esgoto na praia. A realidade não é bem essa. Essa tubulação é 98% de líquidos, a parte sólida é desintegrada, diluída. O esgoto seria lançado num ponto distante da praia, o próprio oceano se encarregaria de fazer a sua parte. Serão 5,2 km de extensão de tubulação”.Clóvis Veloso diz que o conselho municipal de saneamento considerou os estudos precários e a Caern está desenvolvendo estudos mais consistentes e que a obra será benéfica para a cidade.Ele afirma que a Caern apostou no emissário por considerar ser tecnicamente e ambientalmente correto.“O custo operacional é a mais viável, até por uma questão de impacto para o usuário. Diante da polêmica, estamos estudando outros projetos. Entretanto, a Caern acha que a solução do emissário é a melhor por não agredir o meio ambiente. Não significa dizer que é a melhor solução. O dinheiro está aí”.