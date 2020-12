TAM recebe Duo Milewski

Divulgação Casal internacional será primeira atração do projeto em Natal

O violonista potiguar Alexandre Atmaram, professor de violão na Escola de Música da UFRN, Instituto Waldemar de Almeida e Conservatório de Música da UERN, abre a apresentação às 20h com um repertório que vai do barroco ao popular, com canções de Bach, Villa lobos, Baden Powell e Dilermano Reis, além de composições autorais.Já o Duo Milewski, que tem se apresentado em vários países, mostrará composições de Bach, Piazzola, J. Hal Vorsen, J. Hubay, V. Azevedo, E. Mlynarsky, Heitor Villa-Lobos e Z. Abreu.O projeto Música no Museu é uma iniciativa do BNDS e conta com o apoio da Fundação José Augusto. Trata-se de uma versão brasileira de uma ação realizada nos museus de maior expressão no mundo.A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos na quinta (19) e sexta-feira (20), no TAM.