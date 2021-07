Jurista acredita que CEI mista de Assembleia e Câmara é inviável

Jurista acredita que é quase "inviavel" a realização da CEI mista proposta por Ney Júnior.

No entendimento do jurista, a legalidade da CEI Mista depende da forma como será conduzida, dentro dos padrões constitucionais, e do conteúdo dos regimentos internos das duas casas legislativas, que nunca realizaram uma investigação parlamentar conjunta. “É preciso ver o trâmite regimental da Câmara, da Assembleia e, após isso, poderemos saber se há a possibilidade de criação desta comissão de investigação. Partindo disso, é quase que inviável que se instale uma comissão mista”, explicou Érick Pereira.Outras comissões mistas são realizadas no país, mas sempre no âmbito federal, envolvendo a Câmara e Senado. Contudo, essas investigações são realizadas apenas em situações excepcionais, como a CPI dos Correios e dos Bingos. O objetivo das investigações, no entendimento do advogado, tem um caráter mais político do que de apuração.De acordo com o advogado, as investigações envolvendo irregularidades na gestão do erário público são conduzidas de forma isenta pelo Ministério Público, e as comissões parlamentares, na maioria dos casos, utilizam a investigação para gerar notícias que possam prejudicar politicamente os investigados.“Esse instituto hoje, no Brasil, tem muito mais um cunho político do que investigatório, à medida que as comissões são utilizadas mais para um efeito midiático do que para investigar atos de improbidade administrativa”, avalia.