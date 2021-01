Motociclista morre após colisão com carro em Goianinha Everton Costa pilotava sua moto quando colidiu contra um Del Rey. Acidente aconteceu por volta das 9h deste domingo (22).

O motociclista Everton Costa de Queiroz morreu na manhã deste domingo (22) depois de uma colisão na RN 003, estrada que liga Goianinha à Espírito Santo. De acordo com a polícia, ele conduzia sua moto Honda Titan, de placa MYW-0833, quando se chocou com um Del Rey, de placas MZA-8470.



Os policiais informaram Everton morreu na hora, enquanto o condutor do carro saiu sem nem ferimento. O acidente aconteceu por volta das 9h deste domingo. Peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) estão se dirigindo para o local.



Este é o segundo acidente com vítima fatal deste domingo. Pela madrugada, Euclimar Fidélis da Cunha morreu quando viajava na garupa de uma motocicleta que foram atingidos por um Pálio, na RN 160, que liga Natal a São Gonçalo.



O piloto da moto ficou bastante ferido, mas foi socorrido. Já o motorista do Pálio fugiu logo após o acidente.