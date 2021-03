Câmara Municipal do Natal homenageia os 87 anos do PCdoB Proposição partiu do vereador George Câmara, único representante do partido na Câmara.

No dia 25 de março de 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro (PCdoB). Para homenagear os seus 87 anos de existência no país, a Câmara Municipal do Natal realizou nesta quinta-feira (26) uma sessão solene marcando a passagem do aniversário do Partido. Estiveram presentes componentes e líderes do Partido, além de representantes de vários sindicatos de trabalhadores, por proposta pelo vereador George Câmara (PCdoB).



Na solenidade, George Câmara registrou na tribuna da Casa que os partidos políticos são patrimônio do povo. “O PCdoB nasceu da necessidade de expressar o sonho e o desejo do segmento do proletariado”, afirmou o parlamentar.



Em seu pronunciamento, Luciano Siqueira destacou que o Partido consignou seus 87 anos lutando por uma pátria democrática e livre. “É preciso anotar que num país cuja história é marcada por partidos efêmeros, a permanência de uma corrente política é algo digno”.



O presidente nacional do PCdoB relatou que nunca foi fácil construir um partido político no Brasil para a sociedade conseguir expor suas ideias. “É por isso que comemoramos ainda mais”, enfatizou Luciano Siqueira.



Dentre as autoridades presentes à solenidade, estavam o presidente da Datanorte, Genildo Pereira, o presidente nacional do PCdoB, Luciano Siqueira, a vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Francisca Elpídio, o presidente estadual do PC d B, Antenor Roberto, e os vereadores Raniere Barbosa (PRB), Júlio Protásio (PSB), Ney Lopes Jr. (DEM), Edivan Martins (PV), Aquino Neto (PV), Hermano Morais (PMDB), Albert Dickson (PP), Chagas Catarino (PP), Luís Carlos (PMDB) e Sargento Regina (PDT).