Lula diz que FPM não será menor que o de 2008

Roosewelt Pinheiro/ABr

"O ano passado foi primoroso para o FPM, como foram os últimos cinco anos. As prefeituras acostumaram com crescimentos extraordinários e, com a crise, se assustaram. Só que, neste momento, todos têm que repartir prejuízos. O governo federal está perdendo também. Só que tomamos medidas que nenhum prefeito esperava, que é garantir os recursos de 2008 e repor, mês a mês, o que necessitar. Não queremos ficar bem e os municípios ficarem mal”, destacou o presidente.Segundo o presidente, a manutenção do volume de recursos repassado foi garantida porque há o entendimento de que é na prefeitura de cada município que chegam os primeiros problemas de um cidadão. “Agora, perguntem a cada prefeito se, nos últimos dez anos, eles receberam a quantia de recursos dos últimos cinco anos?”, indagou Lula.“Quando essa crise for debelada, podem acreditar, o Brasil vai dar um salto de qualidade em todos os setores, na frente de muitos países”, afirmou.Fonte: Agência Brasil