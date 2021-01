Unimed: Carlos Dutra critica administração financeira e propõe choque de gestão

Fotos: Elpídio Júnior

A Unimed de Todos se propõe a dar um choque de gestão. A Unimed de Todos identifica que a empresa, a cooperativa médica, ela teve um planejamento, teve condições de se atualizar, de conciliar as situações difíceis da empresa, em várias áreas, mas há uma necessidade de gestão.Nós entendemos que uma diretoria que comanda a empresa durante sete anos, ela se acomodou um pouco. A empresa evoluiu com o resultado não muito bom quando se considera a contabilidade, o equilíbrio de conta entre receita e despesas no fim do mês. Nós, infelizmente, sabemos que nos últimos anos, há oito anos, a Unimed tem fechado seu balanço mensal as custas do pró-rata, que são perdas cobertas pelos associados.A empresa paga seus impostos, compromissos fiscais, a parte administrativa, os funcionários, mais de 36 clínicas, serviços médicos, mais de 13 hospitais e, por fim, vai pagar os seus sócios. São 1.584 associados, dos quais 1.245 estão produzindo rendimento. Esses sócios são os últimos a serem pagos.CD: A Unimed Natal é uma das maiores empresas do estado, é a quinta empresa em faturamento, mas pelo sistema vigente ela é uma cooperativa. Como cooperativa, ela tem que deixar sobras. São anos e anos tendo que repartir 30%, 40% e até 50% de pró-rata, embora, surpreendentemente, nesses meses de dezembro para janeiro a pró-rata tenha sido negativa, um presente de natal e ano novo para os sócios.CD: Isso é para mostrar aos sócios da Unimed e aos cooperados a importância de tomar uma atitude positiva. Nós estamos acomodados. A nossa empresa se acomodou também, a diretoria se acomodou, praticamente tendo o cheque especial pago todo mês.Ela utiliza além do que a renda permite, e o prejuízo é rateado pelos sócios, deixando uma média de pró-rata de 30%, significa que a cada três mil o médico deixa mil. Qual é o empresário que tendo uma empresa forte como a Unimed mantém um saldo negativo por tanto tempo? Eu acredito que em seis meses alguém deveria tomar uma atitude. Estamos propondo um choque de gestão.CD: Nós chamamos a atenção para quando invertemos a aritmética da Unimed. Dizemos que os médicos da Unimed se acomodaram, a diretoria se acomodou porque todo mês ela fecha o balanço às custas da pró-rata.Vamos fazer o raciocínio inverso: supondo que a Unimed vai pagar a CBHPM plena, que é a consulta cheia, ao custo de R$ 43,20, você coloca no bolso o dinheiro e depois de 12 meses acumulando, essa perda média será de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões.Você sendo chamado para devolver a Unimed e fechar esse balanço mensal anualmente, isso vai representar uma importância entre R$ 18 e R$ 24 milhões. Se chamasse cada um para devolver R$ 10, R$ 12 ou R$ 16 mil do que já faturou, como seria a situação da Unimed?CD: Com a experiência empresarial que tenho há nove anos presidindo a Tomaz Salustino, uma empresa que nós pegamos praticamente fechada. Levantamos todos esses nossos prejuízos e foi um montante bastante acentuado. Negociamos as causas trabalhistas, vendemos materiais, ocupamos áreas da empresa abandonada e ainda rendeu R$ 80 mil.Na Unimed estamos dependendo do que se recebe, do que se gasta e de novos serviços. Pensando empresarialmente, temos que aumentar o faturamento dessa empresa. São 107 mil associados.Pretendemos aumentar essa base no plano empresa. Fazer uma política comercial mais agressiva para lançar novos planos de saúde mais acessíveis às possibilidades econômicas da população.CD: A missão da Unimed é prestar assistência de qualidade e moderna. É lógico que isso gera despesa. A medicina é uma ciência muito progressista. Um equipamento de R$ 500 mil hoje custa 1 milhão depois.O custo inflacionário é muito alto. E a reposição dada pelos órgãos, que acompanha a ciência médica, como telefone e energia, que são controlados pela Agência Nacional, engessam os planos de saúde porque determinam taxas.Então pretendemos lançar planos empresariais com co-participação. Há um abuso do usuário. Ele quer todos os exames porque está pagando um valor alto por mês. O médico tem que ter esse critério e não pode desperdiçar.CD: Para dar um choque de gestão. Carlos Dutra é um profissional de 44 anos de mercado, correto e tem personalidade. Estamos como opção viável. Carlos Dutra ocupou chefias na área de ensino, perícia médica e administração de empresa. Temos experiência para mostrar. Como é que a diretoria tem o seu candidato e não mostra a população. Será que ele merece a consciência da população?