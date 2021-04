STJD absolve Heriberto da Cunha e suspende Ivan por dois jogos Técnico e atacante do ABC foram julgados por episódios ocorridos na partida contra o Fast, em Manaus.

O ABC teve uma vitória e uma derrota na sessão desta segunda-feira (30) da Primeira Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico Heriberto da Cunha foi absolvido por unanimidade enquanto o atacante Ivan foi suspenso por dois jogos.



O julgamento dos dois está relacionado ao jogo contra o Fast, em Manaus, pela primeira fase da Copa do Brasil. Inclusive, o técnico alvinegro foi preso e levado a uma delegacia acusado de desacato. Heriberto da Cunha foi denunciado no artigo 187 III (ofender moralmente membros de Órgãos Judicantes ou autoridades públicas), com suspensão que variava de 60 a 360 dias.



Já o atacante Ivan foi suspenso após reclamar e xingar o árbitro durante o jogo contra o Fast. Ele foi denunciado no artigo 252 (ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo) do Código Brasileiro de Justiça Desporetiva (CBJD).



A suspensão do jogador é mais um desfalque para o técnico Heriberto da Cunha montar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira (8), no Frasqueirão.