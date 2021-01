Petroleiros entram em greve na segunda-feira Manutenção dos empregos de terceirizados, melhoria nas condições de segurança e aumento na participação dos lucros são as reivindicações.

Em todo o Brasil, funcionários da Petrobras entrarão em greve a partir de meia-noite da próxima segunda-feira (23).



Manutenção dos empregos de terceirizados, melhoria nas condições de segurança e aumento na participação dos lucros são as reivindicações apresentadas pela classe.



O secretário geral do sindicato do Sindipetro-RN, Divanilton Pereira, alerta que a paralisação atingirá todas as unidades. "Vamos ter uma equipe de efetivo para trabalhar durante a greve, mas vamos manter a produção mínima", disse.



De acordo com ele, prestadores de serviço estão sendo demitidos e estão ocorrendo muitas mortes acidentais na Petrobras.



"Fundamentalmente, os efeitos da crise fizeram com que a empresa começasse a cortar os direitos dos trabalhadores". Ainda de acordo com ele, a Petrobras também não está mais querendo pagar hora-extra.