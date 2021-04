Agripino concede entrevista coletiva às 10h30

Geraldo Magela/Agência Senado José Agripino dará explicações à imprensa sobre doação da Camargo Corrêa

A construtora está sendo investigada pela Polícia Federal há um ano por ter supostamente financiado campanhas eleitorais com dinheiro de caixa 2 advindo de superfaturamento de obras, como a da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.O DEM do Rio Grande do Norte recebeu R$ 300 mil. Na quinta-feira (26), o senador se defendeu na tribuna do Senado e mostrou recibo da doação. Outros seis partidos - entre eles o PMDB do RN - também receberam dinheiro da construtora e estãos sendo investigados.