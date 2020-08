Texto de Nelson Rodrigues é encenado na Casa da Ribeira "Decote – um recorte" trata de temas como morte, fidelidade, afetividade, sexualidade e relações familiares.

A Casa da Ribeira apresenta nesta sexta-feira (6), às 20h o espetáculo Decote – um recorte, uma recriação do mundo ficcional de Nelson Rodrigues. Essa nova adaptação de Decote traz o resultado da experiência vivenciada pelos educandos do projeto Arte Ação 2008, formado por alunos da rede pública de ensino.



Realizado originalmente pelo Grupo de Teatro Atores de Laura – RJ. Esse texto recebeu entre outros o prêmio Coca Cola de teatro de melhor espetáculo e melhor texto em 1996.



Decote é uma forma bem humorada de falar de assuntos cotidianos e ao mesmo tempo trágicos, ssempre provocando o público.



O processo de escolha do texto pelo grupo de educandos potiguares foi coletiva, realizada pelos núcleos de trabalho do projeto (Interpretação, Iluminação, Cenografia/Figurino e Vídeo arte registro) a partir de questionamentos, inquietações de assuntos como morte, fidelidade, afetividade, sexualidade e relações familiares.



Dividido em oito quadros o texto Decote foi levado à sala de aula e passou por uma releitura que resultou na adaptação que será levada ao palco da Casa da Ribeira. Agora com cinco quadros e com uma linguagem própria dos produtores.



Todo o processo de montagem é realizado por educandos do projeto. São 21 atores, 12 iluminadores, oito cenógrafos/figurinistas e 12 vídeo makers todos trabalhando em conjunto, com idade entre 14 e 18 anos da rede pública de ensino.



O projeto Arte ação é uma iniciativa do Centro Cultural Casa da Ribeira em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a Cosern. Participam deste projeto as escolas Atheneu Norteriograndense e Escola Estadual Professor Ulisses de Góis.



*Fonte: Casa da Ribeira



Espetáculo "Decote - um recorte"

Casa da Ribeira

Sexta-feira (6), a partir das 20h

O ingresso custa R$ 5.