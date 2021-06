Sobram vagas para programa educacional no RN Pro-Jovem Urbano incentiva educação de jovens de oito municípios no Rio Grande do Norte através de cursos técnicos e bolsas financeiras.

Incentivar a educação de jovens tem sido uma das metas da gestão atual do Governo Federal e Estadual. Para isso, o programas Pro-Jovem Urbano está sendo aplicado no Rio Grande do Norte em oito municípios: Extremoz, São Paulo do Potengi, Macaíba, Parnamirim, Baia Formosa, São Gonçalo do Amarante, Arês e Ceará-Mirim. Desses, apenas Extremoz já preencheu as vagas, estando os outros com vagas sobrando.



O Pro-Jovem atua na capacitação de cinco mil jovens potiguares que receberão bolsas no valor de R$ 100 mensal. O valor da bolsa estará disponibilizado para os alunos inscritos nos supletivos e em cursos de qualificação profissional como administração, gestão para o Terceiro Setor, educação básica e telemática.



O incentivo é uma parceria do Governo Federal com a Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) e funcionará a partir do próximo mês. O secretário Fabian Saraiva esclarece que além do valor em dinheiro, os alunos receberão material escolar e auxílio alimentação durante os 18 meses de duração do programa.



O fator financeiro é apontado como o incentivo primordial do Programa que irá movimentar a economia dos municípios. “Por mês, essa bolsa injetará no mercado, no comércio, de Macaíba, algo em torno de R$ 120 mil reais. Já em Extremoz, serão, R$ 60 mil reais que circularão, por mês, na economia daquela cidade. E em Parnamirim, a circulação mensal será de R$ 150 mil reais”, lembra Fabian.



Vagas sobrando

Apesar das vantagens do Pro-Jovem estão sobrando vagas em sete dos oito municípios inscritos para o Programa. O secretário Fabian Saraiva alerta que o prazo de matrícula é até o final do mês, dia 27 de abril e após esse prazo, o Estado poderá perder os recursos federais, que somam R$ 13 milhões totais.



Os municípios que ainda tem vagas são:

* Baía Formosa – ainda tem 302 vagas

* Arês – 144 vagas sobrando

* Ceará-Mirim – 111 vagas

* Parnamirim – 236 vagas sobrando

* São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São Paulo do Potengi também tem vagas.



Para participar do Pro-Jovem Urbano, o aluno basta ter entre 18 e 29 anos de idade, saber ler e escrever e não ter concluído o ensino fundamental. A documentação exigida é somente certidão de nascimento, carteira de identidade, comprovante de residência e histórico escolar atualizado. Para se obter mais informações sobre o programa e sobre os locais de inscrição basta ligar para o telefone 0800-2814646 ou para o telefone 3232-2393.