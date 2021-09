MP investiga atendimento ambulatorial em hospitais de Natal Maria Alice Fernandes, Santa Catarina e Giselda Trigueiro terão que passar por reordenamento do atendimento ambulatorial realizado nos prontos-socorros.

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar o reordenamento do atendimento ambulatorial realizado nos prontos-socorros dos hospitais Maria Alice Fernandes, José Pedro Bezerra (mais conhecido como Santa Catarina) e Giselda Trigueiro.



As portarias, assinadas pela promotora pública Elaine Cardoso, foram publicadas no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 21 de abril e encaminhadas à Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) e a Secretaria Municipal de Natal (SMS).



Segundo o documento, a Sesap terá que informar sobre qual tratamento será dado à omissão municipal no atendimento ambulatorial de urgência.



Já a SMS terá que informar como pretende assumir a responsabilidade do atendimento ambulatorial de urgência infantil na zona norte da capital.



Sobre o Hospital Maria Alice Fernandes, a portaria informa que somente nos meses de janeiro a fevereiro de 2009, as consultas ambulatoriais feitas à população de Natal somaram 2.008 e 2.050 atendimentos em cada mês, respectivamente.



Em relação ao Hospital Santa Catarina, no período de julho a dezembro de 2008, foram 7.613 atendimentos ambulatoriais feitos.



O Giselda Trigueiro, referência estadual para o atendimento de urgências e emergências em doenças infecciosas, o documento informa, inclusive sobre a realização de cerca de 4.400 atendimentos/mês, dos quais 90% são de pessoas de Natal. Dos 90%, cerca de 54,2% têm diagnóstico de doença infecciosas.



Ainda segundo a portaria, “à direção municipal do Sistema Único de Saúde compete: planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde”.