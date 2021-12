Sete casos são descartados e dois estão em monitoramento no RN Os casos em monitoramento são os pacientes procedentes de países afetados pela gripe A que apresentam febre alta repentina e tosse, associadas ou não a outros sintomas.

O Rio Grande do Norte registra dois casos em monitoramento de pacientes que apresentam sintomas semelhantes aos da gripe suína, Influenza A (H1N1). Sete casos que também eram monitorados estão descartados oficialmente.



Os casos em monitoramento são os pacientes procedentes de países afetados pela gripe A que apresentam febre alta repentina e tosse, associadas ou não a outros sintomas como dores musculares, nas articulações, prostração e dificuldades respiratórias. São colocados ainda em monitoramento os viajantes de vôos internacionais nos últimos 10 dias, mesmo os procedentes de países não afetados e que apresentem algum dos sintomas da gripe.



Os casos considerados suspeitos, e sem registro até o momento no Rio Grande do Norte, são de pessoas que apresentem febre alta de maneira repentina (acima de 38ºC) associada à tosse, podendo estar acompanhadas de algum dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória; além de ter apresentado sintomas até 10 dias após sair de países que registraram casos pela Influenza A (H1N1).



Pode ainda ser considerado um caso suspeito o paciente que tiver tido contato próximo, nos últimos 10 dias, com uma pessoa classificada como caso suspeito de infecção humana pelo novo subtipo de Influenza A (H1N1). Para o Ministério da Saúde, contato próximo é a pessoa que cuida, convive ou teve contato direto com secreções respiratórias ou fluidos corporais de um caso suspeito.